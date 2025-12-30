Offerte Sky
Djokovic: "Ritiro? Dopo le Olimpiadi 2028. Alberto Tomba mio idolo da bambino"

L'intervista
©Getty

Intervenuto al World Sport Summit di Dubai, Novak Djokovic ha parlato del suo ritiro e del tennis odierno, valorizzato dalla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il serbo ha anche ricordato i suoi idoli d'infanzia, tra i quali è stato citato anche Alberto Tomba

RANKING ATP, CHI HA GUADAGNATO PIU' POSIZIONI NEL 2025

Uno degli ospiti più prestigiosi del World Sport Summit di Dubai, Novak Djokovic, ha rilasciato un'intervista alla CNN in cui ha affrontato diversi temi, a partire dal suo approccio al mondo dello sport seguendo le gesta di alcuni grandi sportivi in televisione: "Ero appassionato di tennis, basket e non mi perdevo una gara di sci di Alberto Tomba. In quella disciplina era lui il mio idolo. Sono cresciuto col suo mito insieme a quelli di Kobe Bryant nella pallacanestro e Sampras nel tennis. Pete è stato il mio modello e punto di riferimento, fin dal primo giorno in cui ho impugnato la racchetta".

Djokovic: "Ritiro? Avevo detto LA 2028, ma non mi pongo limiti"

Il numero 4 nel ranking ATP ha parlato anche del suo futuro, mettendo nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028, in cui difenderebbe l'oro conquistato a Parigi. "Le Olimpiadi del 2028? Vediamo, mi piacerebbe farle. Per il momento non mi pongo limiti. Vado avanti a giocare perché adoro colpire la pallina e adoro ancor di più competere coi miei avversari. La mia etica è sempre stata centrata sul volermi migliorare costantemente, sul duro lavoro e sul sacrificio. Era così già nei primi tornei che giocavo da piccolo e non sono cambiato". Djokovic si è espresso anche sui grandi rivali del tennis odierno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Arrivano tanti giovani tennisti. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno dando vita alla nuova grande rivalità. Mi piace osservare le nuove generazioni ed essere ancora qui. Sto bene, sono il numero quattro del mondo, non è male".

