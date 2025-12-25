Natale in Val Pusteria per Jannik Sinner che, dopo le feste, tornerà a Monte-Carlo per ultimare la preparazione in vista dell'inizio della stagione in Australia. I selfie coi tifosi sulle piste, le foto social della fidanzata Laila col cane Snoopy e il programma completo di Jannik prima del debutto a Melbourne fra meno di un mese

Natale sulla neve di casa con la famiglia. E con la fidanzata. Jannik Sinner ha scelto la sua Val Pusteria per ricaricare le batterie prima dell’inizio della stagione di tennis. Tra piste innevate, sorrisi con i tifosi e qualche scatto social diventato subito virale, il campione italiano si è concesso qualche giorno di relax.

I selfie di Jannik con i tifosi sulle piste Come spesso accade quando torna a casa, Sinner non è passato inosservato. Jannik si è fermato più volte a scattare selfie con tifosi e appassionati incontrati sulle piste. Foto, sorrisi e qualche battuta veloce: il campione azzurro si è mostrato disponibile e rilassato.

Quando torna in campo Sinner: il programma verso l’Australia Dopo il Natale in Val Pusteria, Sinner tornerà a Monte-Carlo per riprendere dal 27 dicembre la preparazione in vista della nuova stagione. Una decina di giorni di lavoro intenso prima di volare verso l’Australia per smaltire con calma il fuso orario e prepararsi al primo Slam dell’anno che sarà anche il suo primo torneo ufficiale nel 2026. Jannik ha vinto le ultime due edizioni (nel 20025 in finale contro Zverev, due anni fa battendo in rimonta Medvedev). Prima dell’inizio dell’Australian Open 2026 (fissato per il 18 gennaio), Sinner sarà impegnato in tre esibizioni: Contro Carlos Alcaraz a Seul, Corea del Sud, il 10 gennaio 2026 .

a Seul, Corea del Sud, il . Nel torneo "One Million Dollar Slam" a Melbourne, il 14 gennaio 2026 .

a Melbourne, il . Contro Félix Auger-Aliassime in un match di esibizione che si terrà venerdì 16 gennaio 2026 alla Rod Laver Arena di Melbourne, come parte degli eventi dell'Opening Week che precedono l'Australian Open

Gli scatti di Laila sulla neve Sui social, accanto ai post dei tifosi, quelli pubblicati da Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik da diversi mesi. Panorami di montagna e passeggiate sulla neve assieme a Snoopy, il cagnolino salito alla ribalta durante le Atp Finals 2025 a Torino grazie a una foto di gruppo in campo dopo la finale vinta da Sinner contro Alcaraz.