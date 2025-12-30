Offerte Sky
United Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio

Tennis
©Ansa

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono arrivati a Perth per disputare la United Cup. L'Italia, sorteggiata nel girone C, dovrà affrontare la Svizzera e la Francia. Per gli azzurri debutto il 4 gennaio contro gli elvetici

TENNIS, I RANKING IN VISTA DEL 2026: ATP - WTA

Il primo impegno tennistico del 2026 per l'Italia si terrà a Perth, in Australia, con la United Cup, che inizierà il 2 gennaio con il match di apertura tra Spagna e Argentina e si chiuderà l'11 gennaio. Gli azzurri esordiranno nel torneo il 4 gennaio, sfidando la Svizzera: a difendere i colori azzurri saranno Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, arrivati oggi in Australia. La tennista toscana è alla terza partecipazione consecutiva e vanta un record in singolare di 3 vittorie e 2 sconfitte. Cobolli, invece, è alla seconda partecipazione e ha totalizzato, finora, 2 vittorie e 1 sconfitta nel torneo. A completare la squadra italiana ci saranno anche Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio, oltre al capitano Stefano Cobolli..

