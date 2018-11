Alla fine ha vinto il giocatore più atteso, non solo perché era la testa di serie numero 1. Stefanos Tsitsipas chiude un anno da incorniciare vincendo le Next Gen Atp Finals: battuto in finale De Minaur in 4 set. Un anno in cui è cresciuto forse più velocemente di quanto ci si potesse aspettare. E’ arrivato a essere 15 del mondo, ha cominciato l’anno da numero 91, attraverso prestazioni convincenti e risultati importanti. Come le finali a Barcellona e Toronto, perse entrambe contro Nadal, e il primo titolo Atp, a Stoccolma. Ma anche i primi ottavi di finale in uno Slam, a Wimbledon, il suo preferito. Ed è stato uno dei pochi a battere Djokovic nella seconda parte dell’anno. Dimostrazione che Stefanos può competere ad alti livelli su tutte le superfici. Risultati attraverso il bel gioco in cui spiccano il diritto e il fantastico rovescio a una mano. Ma il greco ha anche carisma e appeal, nonostante la giovane età e una faccia da copertina che vedremo sempre più spesso. Le Next Gen Finals si chiudono con un bilancio di circa 20mila spettatori e con questi verdetti: terzo Rublev, che ha sconfitto in 5 set Munar, secondo De Minaur e primo, il campione, Stefanos Tsitispas. Per età potrebbe partecipare al torneo anche l’anno prossimo, ma la sua destinazione finale del 2019 più che Milano, potrebbe essere Londra. Alle Atp Finals, quelle dei grandi.