Alcaraz, il nuovo tatuaggio è un omaggio a New York per la vittoria degli US Open 2025

Tennis

Lo spagnolo ha dedicato un doppio tatuaggio a New York dopo la vittoria degli US Open 2025. Si è fatto disegnare sulla pelle due luoghi simbolo della città: la statua della Libertà e il ponte di Brooklyn

SINNER, NATALE DI LAVORO A DUBAI

La vittoria degli US Open da parte di Carlos Alcaraz ora è davvero indelebile. Il campione spagnolo, infatti, ha deciso di omaggiare New York con un nuovo doppio tatuaggio. Nelle immagini pubblicate sui social, si nota un disegno dedicato proprio alla città americana: statua della Libertà e il ponte di Brooklyn, due luoghi che rappresentano universalmente la città di New York. Un modo per ricordare eternamente la gioia di quel trionfo. Non è una novità per lui: è già accaduto con altri tatuaggi, come la fragola per Wimbledon, la data del primo titolo a New York e la Torre Eiffel dopo il successo a Parigi. 

