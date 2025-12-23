Offerte Sky
Baggio incontra Sinner in aereo a Dubai: "Sempre bello vederti Fenomeno"

calcio&tennis

Incontro a Dubai in aereo tra due icone dello sport italiano, Roberto Baggio e Jannik Sinner, con il Divin Codino che ha postato una foto sui suoi social con un eloquente messaggio: "Sempre bello vederti Fenomeno", con tanto di cuore azzurro

Un incontro su un aereo a Dubai, una foto sui social e un messaggio di affetto e stima. Roberto Baggio non ha mai nascosto la propria passione per Jannik Sinner. Qualche mese fa, ospite al podcast BSMT, il Divin Codino aveva parlato del suo primo contatto con il campione di Wimbledon, arrivato tramite coach Simone Vagnozzi. "C'eravamo fatti una videochiamata tramite il suo allenatore, che era stato a casa mia a farmi un saluto. Ci siamo salutati e dati appuntamento, magari per una grigliata", aveva detto l'ex Pallone d'Oro. I due si sono poi incontrati casualmente in un hotel romano nel giorno in cui Sinner è andato in udienza da Papa Leone XIV. "Mi ha colpito profondamente. Io credo che sia oggi un esempio meraviglioso per i giovani da seguire", aveva detto Baggio. Jannik in questi giorni era a Dubai per rifinire la preparazione in vista della prossima stagione, mentre l'ex 10 della Nazionale ha assistito a Rihad alla finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna. Il destino li ha fatti incontrare ancora, con Baggio che l'ha anche salutato via social con un "Sempre bello vederti Fenomeno" che sa di totale investitura... tra Fenomeni. 

