Roger Federer resta in corsa per la semifinale delle ATP Finals di Londra dopo il successo per 6-2, 6-3 in poco più di un'ora contro Dominic Thiem (8 del ranking, sesta testa di serie) nel secondo incontro del girone Hewitt. Lo svizzero, numero tre del ranking mondiale, alla 16esima partecipazione alle Finals, ha quindo riscattato la brutta prova di domenica, quando ha incassato una sonora sconfitta contro Nishikori. Roger, che lunedì ha deciso di cancellare l'allenamento pomeridiano, è l’unico insieme a Djokovic tra gli 8 protagonisti in gara ad essersi già aggiudicato il prestigioso trofeo, impresa riuscitagli ben sei volte, l'ultima nel 2011. Con un bilancio di 1-1, Federer appaia ora in classifica Kei Nishikori, con cui però ha lo scontro diretto sfavorevole. Per qualificarsi alle semifinali (l'unica volta che è stato eliminato al round robin risale al 2008), il King di Basilea dovrà dunque necessariamente vincere giovedì contro Kevin Anderson, in quello che sarà un vero e proprio spareggio, rivincita oltretutto di quel quarto di finale perso clamorosamente a Wimbledon lo scorso luglio (da 2-0 con match point a favore a 2-3) che ha sbarrato troppo in fretta la strada verso il nono titolo a RF.

Federer-Thiem, la cronaca

Roger dimostra subito di avere altra concentrazione e determinazione rispetto al match con Nishikori, riuscendo a strappare la battuta a Thiem già nel terzo game, anche se i demeriti dell'austriaco sono più evidenti dei meriti del Re. Si gioca il tennis di Roger: pochi scambi, cambi di ritmo e discese a rete proficue. Il risultato è il break bissato nel settimo game, che produce il 6-2 in appena 31' che strappa finalmente gli applausi alla O2 Arena. Thiem chiude il set con ben 18 errori e appena 5 punti conquistati sul servizio di Federer, aprendo il secondo come peggio non potrebbe, ovvero regalando ancora il turno di battuta all'avversario. L'austriaco non riesce mai a impensierire il rivale al servizio (mai ai vantaggi nei propri turni) e così la partita scivola via veloce, con Roger che chiude 6-3 con il quarto break del suo match e si regala la chance della semifinale contro Anderson, rispedendo a casa Thiem con un turno di anticipo.

I risultati del gruppo Hewitt

(4) Kevin Anderson (RSA) c. (7) Kei Nishikori (JPN) 60 61

(2) Roger Federer (SUI) c. (6) Dominic Thiem (AUT) 62 63

Classifica (vittorie/sconfitte, set vinti/persi)

(4) Kevin Anderson (RSA) 2/0 4/0

(7) Kei Nishikori (JPN) 1/1 2/2

(2) Roger Federer (SUI) 1/1 2/2

(6) Dominic Thiem (AUT) 0/2 0/4

In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell'ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti, posizione in classifica ATP