Roger Federer batte Kevin Anderson 6-4, 6-3 nel match che chiude il girone Hewitt e si qualifica da primo del gruppo per la 15esima volta alla semifinale delle ATP Finals. Lo svizzero, numero 3 del mondo, è parso in netto progresso rispetto al successo di martedì con Thiem, che era seguito al clamoroso ko dell'esordio con Nishikori. Roger ha trovato le contromisure al devastante servizio del sudafricano, che scendeva in campo già certo del pass per la semifinale. Raggiunto il traguardo minimo con la vittoria sel primo set, Federer ha poi giocato in scioltezza, vendicando così la sconfitta subita da Anderson (6 ATP) ai quarti di finale dell'ultimo Wimbledon, quando perse in rimonta dopo aver fallito un match-point. Il primo posto nel girone, nel giorno del suo 48° successo in questo 2018, dovrebbe evitare al Re lo scontro in semifinale con Novak Djokovic.

Federer-Anderson, la cronaca

Partita che resta in equilibrio fino al 3 pari del primo set, quando Anderson decide di regalare letteralmente il servizio all'avversario con due doppi falli nel settimo game. Roger però non se approfitta e si consegna subito dopo per il 4 pari, rimediando nel nono gioco, quando piazza il secondo break consecutivo e chiude poi i conti 6-4 con il brivido, annullando ben tre palle break. La vittoria del primo set significa semifinale in tasca per Federer, che può dunque giocare molto più tranquillo. Esattamente come nel primo parziale, anche nel secondo non ci sono scossoni fino al settimo gioco, quando Roger concretizza la terza palla break (su tre) e rimette la testa avanti. L'elvetico non sbaglia più e chiude 6-3 con un altro break, portando a casa set, match e primo posto nel girone. La corsa verso il settimo titolo di Maestro può continuare.

I risultati del gruppo Hewitt

(2) Roger Federer (SUI) c. (4) Kevin Anderson (RSA) 64 63

(6) Dominic Thiem (AUT) c. (7) Kei Nishikori (JPN) 64 61

Classifica (vittorie/sconfitte, set vinti/persi)

(2) Roger Federer (SUI) 2/1 4/2 *

(4) Kevin Anderson (RSA) 2/1 4/2 *

(6) Dominic Thiem (AUT) 1/2 2/4

(7) Kei Nishikori (JPN) 1/2 2/4



* qualificati per la semifinale

In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell'ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti, posizione in classifica ATP