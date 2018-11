Novak Djokovic chiude in bellezza il girone Kuerten, battendo 7-6, 6-2 Marin Cilic e centrando la terza vittoria consecutiva in queste ATP Finals di Londra. Il numero uno del mondo, già certo della prima posizione nel proprio raggruppamento che gli ha regalato la semifinale di sabato sera contro Kevin Anderson, ha giocato sul velluto un match comunque intenso ed equilibrato, come già visto pochi giorni fa al Masters di Bercy. Da lodare l'impegno di Marin Cilic, numero 7 Atp, uno dei pochissimi a potersi vantare di aver battuto il serbo in questo 2018 (finale del Queen's), che ha incassato la 17esima sconfitta su 19 partite contro robot Nole. Il 31enne di Belgrado, che insegue il sesto titolo di Maestro, porta così il suo record stagionale a 52 vittorie contro 11 sconfitte, con 34 successi negli ultimi 36 match disputati (nella seconda parte dell’anno sono riusciti a batterlo solo Tsitsipas negli ottavi del “1000” di Toronto e Khachanov nella finale di quello di Parigi-Bercy). Partita in equilibrio fino al tie-break del primo set, in cui Djokovic è stato anche costretto ad annullare un set point prima di portare a casa il parziale 9-7. Il serbo, totalmente ingiocabile nei propri turni di battuta (5 punti persi in tutto il match), piazza il primo break del match nel quinto game, bissandolo nel settimo e chiudendo 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Ora lo attende Kevin Anderson, con cui vanta un confortante 7-1 nei precedenti, tra cui l'ultima finale di Wimbledon e un quarto di finale a Shanghai di appena un mese fa. Il sudafricano non batte il rivale da oltre 10 anni (Miami 2008)