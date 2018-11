Novak Djokovic passeggia contro Kevin Anderson nella seconda semifinale delle ATP Finals, battendo il sudafricano con un doppio 6-2 in appena un'ora e 15' di gioco e qualificandosi per la finale contro Sascha Zverev. Partita dominata forse anche più di quanto dica il punteggio, con il numero 1 del mondo che ha perso la miseria di 7 punti sul proprio servizio, con 6 aces, il 69% di prime in campo e 62 punti a 37. Per Nole si tratta della settima finale nel Masters londinese, in cui va a caccia del sesto titolo di Maestro dopo quelli del 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015. Il 31enne di Belgrado incrementa il suo record nella seconda parte di stagione a 35 vittorie su 37 incontri, con gli unici due ko arrivati da Tsitsipas negli ottavi del 1000 di Toronto e Khachanov nella finale di quello di Parigi-Bercy. Djokovic troverà in finale Sascha Zverev, già battuto in due set nel round robin (Nole non ha ancora perso un turno di servizio alla O2 Arena), ultimo dei tre precedenti giocati finora dai due protagonisti, che vedono Nole avanti 2-1. L'unico successo del tedesco risale a Roma 2017, nella finale vinta 6-4, 6-3, mentre il serbo si è già vendicato a Shanghai rifilando un nettissimo 6-2, 6-1 in semifinale al Next Gen.