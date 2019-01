Andreas Seppi ha centrato l'ingresso nella finale del torneo ATP di Sydney, in corso sui campi in cemento della città australiana. In semifinale il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, già giustiziere ai quarti del greco Stefanos Tsitsipas, si è imposto per 7-6(3), 6-4, in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, sull'argentino Diego Schwartzman, 19 Atp e terzo favorito del seeding. Andreas è partito al rallentatore permettendo all'argentino di scattare sul 2-0 grazie ad un break al secondo gioco. L'azzurro si è comunque ripreso immediatamente ed ha strappato per due volte di fila la battuta a Schwartzman allungando fino al 5-3. Al momento di servire per chiudere il primo set, però, l'altoatesino è andato sotto 0-40: ha salvato le prime due palle-break ma la terza gli è costata il riaggancio sul 5 pari. Il parziale si è così deciso al tie-break che Seppi ha dominato per 7-3. Nella seconda frazione l'azzurro ha centrato il break al sesto gioco salendo poi 5-2, ma anche stavolta al momento di chiudere ha rimesso in corsa il suo avversario andando sotto 0-40 e cedendo la battuta nel nono game. Andreas però non si è disunito ed in quello successivo ha archiviato l'incontro al secondo match-point con un altro break. Per Seppi è la nona finale in carriera (tre i trofei messi in bacheca, l'ultimo a Mosca nel 2012), la prima sul cemento all'aperto e la prima ad oltre tre anni e mezzo da Halle 2015. Seppi attende ora il vincente della seconda semifinale tra il Next Gen Alex De Minaur, 19 anni, numero 29 Atp e quinta testa di serie, finalista dodici mesi fa, ed il francese Gilles Simon, numero 31 Atp e quarto favorito del seeding, a segno nell'edizione del 2011.