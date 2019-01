Andy Murray non ha perso la voglia di sorridere. Venerdì 11 gennaio lo scozzese ha annunciato agli Australian Open il suo ritiro dal tennis. Proverà a stringere i denti fino a Wimbledon, dove probabilmente chiuderà in anticipo la sua carriera a causa del persistere del dolore all’anca che non gli dà pace. Le sue lacrime versate in conferenza hanno fatto il giro del mondo. Lunedì 14 gennaio arriva un'altra brutta notizia per Murray: viene eliminato al primo turno a Melbourne, arrendendosi al quinto set a Bautista Agut. Eppure, nonostante il momento complicato, Murray resiste e prova a tenere alto l’umore. Come? Prendendo in giro Nick Kyrgios. In una stories su Instagram, lo scozzese scherza con il collega australiano, suo grande amico. Nella foto postata da Murray, Kyrgios appare solo e desolato al tavolo di un pub: "Ecco Kyrgios a cena con tutti i suoi amici", scherza Murray. Sorridere è il modo migliore per andare avanti.