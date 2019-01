Nadal, dura lezione a Ebden

Tutto semplice per Rafa Nadal, che si libera dell'idolo locale John Ebden in meno di due ore di gioco. 6-3, 6-2, 6-2 i parziali per il numero 2 del mondo, che conferma il suo buono stato di forma dopo essere tornato a giocare un match ufficiale a cinque mesi di distanza dall'ultimo. Lo spagnolo (solo quattro palle break concesse e salvate in tutto l'incontro) sembra essere tornato quello dei tempi migliori, con una buona mobilità e soprattutto senza quegli acciacchi che ne hanno condizionato il finale del 2018. Per Nadal, sorpreso all'ingresso in campo a toccare il poster con la sua effige presente nel tunnel (nuovo gesto scaramantico?), si prospetta un terzo turno contro un altro australiano, il Next Gen Alex De Minaur (recente vincitore del torneo di Sydney battendo in finale Andreas Seppi) o contro lo svizzero Laaksonen.

Anderson fuori a sorpresa con Tiafoe

Cade il primo della lista dei favoriti alla vittoria finale degli Australian Open. Il sudafricano Kevin Anderson, quinta testa di serie e finalista agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018, è stato infatti battuto in quattro set dal Next Gen statunitense Frances Tiafoe (39 ATP), che ora se la vedrà con l'azzurro Andreas Seppi al 3° turno. Avanti non senza qualche sofferenza di troppo il finalista a Melbourne nel 2018, il croato Marin Cilic (6), che piega l'americano McDonald dopo quattro combattuti set e oltre tre ore e mezza di battaglia. Avanti anche il greco Tsitsipas (15), l'argentino Schwartzman (18) e il georgiano Basilashvili (19), giustiziere dell'italiano Stefano Travaglia. Gli azzurri portano al terzo turno anche Thomas Fabbiano.