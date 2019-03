In occasione del torneo maschile di Indian Wells, che apre la stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000, Sky Sport racconta il match “leggendario” di Filippo Volandri che il 10 maggio del 2007 ha firmato l’impresa più importante della sua carriera sul campo centrale del Foro Italico battendo il numero uno del mondo Roger Federer e giocando un tennis straordinario.

Un racconto in prima persona nello speciale “Golden Match”, in onda sabato 9 marzo alle 16 e alle 19.30 su Sky Sport Arena.

“La partita sul Centrale di Roma contro il numero uno al mondo – spiega l’ex tennista livornese- è stata senza dubbio la più grande emozione della mia carriera. Una partita che, forse, ho giocato almeno tre o quattro volte. Partite di questo tipo inizi a giocarle la sera prima, fai fatica ad addormentarti cercando di trovare la concentrazione migliore per poter affrontare quello che poi è sempre stato l’idolo di tutti. E’ stata una partita meravigliosa, un’impresa epica, il mio sudore, il calore della gente, è stata una partita realmente perfetta”.

L'appuntamento con "Golden Match" tornerà con i racconti di Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.