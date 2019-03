Miami Open 2019, i risultati di oggi del 2° turno: avanti Cecchinato

Marco Cecchinato si è qualificato (senza giocare) per il 3° turno del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 14^ testa di serie, in quello che doveva essere il suo match d’esordio, ha sfruttato il ritiro dell'avversario a poco meno di un'ora dal via della sfida: il bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 Atp, è stato infatti messo ko da un infortunio alla schiena. Il siciliano attende ora al 3° turno il vincente del confronto fra il belga David Goffin, numero 20 della classifica mondiale e 18 del seeding, e lo spagnolo Pablo Andujar, 88 Atp. Già qualificato al 3° turno Fabio Fognini, che tornerà in campo domenica per sfidare al 3° turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut: sarà il decimo confronto diretto fra i due, con il ligure in vantaggio per 7-2 nel bilancio dei precedenti. L'azzurro si è anche aggiudicato in tre set, sempre in rimonta, gli ultimi due in ordine di tempo, nel 2017, in semifinale sia a Gstaad sulla terra che a San Pietroburgo sul cemento indoor.