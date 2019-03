Miami Open 2019, i risultati di oggi del 3° turno: Federer agli ottavi

Roger Federer si è qualificato per gli ottavi di finale del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale. Sul Centrale dell’Hard Rock Stadium, il 37enne di Basilea, numero 5 Atp e quarta testa di serie, ha battuto 7-5, 6-3 il serbo Filip Krajinovic, numero 103 Atp, “giustiziere” al secondo turno di Stan Wawrinka, in un'ora e 30' di gioco. King Roger, vincitore a Miami in tre occasioni (2005, 2006 e 2017) e reduce dalla finale persa a Indian Wells contro Dominic Thiem, ha sofferto nella prima frazione, in cui è andato sotto di un break (subito recuperato), prima di chiudere al 12° game con un paio di magie delle sue. Più agevole il secondo set, in cui lo svizzero ha viaggiato sulle ali dell'entusiasmo (35 vincenti), breakkando subito l'avversario e gestendo poi agevolmente i propri turni di servizio (73% di prime in campo), archiviando la pratica 6-3. Per Federer agli ottavi ci sarà uno tra il russo Medvedev (13) e lo statunitense Opelka.