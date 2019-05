Aumenta la truppa italiana in vista degli Internazionali di Roma, quinto Masters 1000 della stagione, in programma dal 12 maggio sui campi del Foro Italico (diretta esclusiva Sky). Ai già qualificati Fabio Fognini e Marco Cecchinato, di diritto nel main draw per la classifica, si aggiungono infatti Matteo Berrettini (fresco di vittoria sul rosso di Budapest) e Andreas Seppi, a cui sono state assegnate due wild card. Non solo, se l'altoatesino accederà di diritto al tabellone principale, la wild card sarà girata a Lorenzo Sonego. In campo femminile, invece, la wild card è stata assegnata a una delle eroine di Fed Cup e già finalista del Roland Garros, Sara Errani.

Tabellone con tanti big

Dal 2011 il torneo si gioca con la formula "combined event": le gare del tabellone femminile si alternano a quelle del maschile. Nella stessa giornata, come nei quattro tornei del Grande Slam, sarà possibile ammirare il numero uno al mondo Novak Djokovic, Rafa Nadal (recordman di successi a Roma con otto titoli conquistati) e gli altri top player a cominciare dai Next Gen Alexander Zverev (vincitore nel 2017 e finalista lo scorso anno) e Stefanos Tsitsipas. Nella entry list è presente anche Roger Federer, anche se lo svizzero non sarà al Foro salvo colpi di scena. Sempre nella stessa giornata si potranno applaudire le protagoniste del circuito femminile: da Serena Williams, che torna al Foro Italico dopo tre anni, alla numero uno Wta Naomi Osaka, da Simona Halep a Elina Svitolina, vincitrice delle ultime due edizioni. Le prime gare si giocheranno già sabato 4 maggio con le pre-qualificazioni; sabato 11 e domenica 12 le qualificazioni e anche 8 incontri del main draw maschile. Domenica 19 maggio le finali.