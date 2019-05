ATP Roma, il sorteggio del tabellone maschile: Fognini debutta con Tsonga

Sorteggiato il tabellone maschile della 76^ edizione degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, al via da domenica sui campi in rosso del Foro Italico di Roma. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic esordirà direttamente al 2° turno contro il vincente di Carreno Busta-Shapovalov e ha come possibile incrocio ai quarti l'argentino Juan Martin Del Potro (7), tornato in campo a Madrid dopo un paio di mesi di assenza. Nell'altro spicchio, ecco spuntare Sascha Zverev (campione nel 2017) e Kei Nishikori. Nella parte bassa del tabellone a comandare sono Roger Federer e Rafa Nadal. Attenzione però al praticamente certo forfait dello svizzero, terza testa di serie, che tornerà in campo solamente a Parigi. Per Nadal, otto volte campione al Foro Italico, debutto contro il vincente del derby francese Gasquet-Chardy e possibile incrocio ai quarti con Dominic Thiem, che lo ha battuto recentemente nella semifinale di Barcellona.