Internazionali di Roma, i risultati di oggi: Federer e Nadal agli ottavi

Il super giovedì al Foro Italico (diretta su Sky Sport, che dedica tre canali) si apre con la qualificazione di Roger Federer agli ottavi degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione. In una giornata storica per il tennis e senza precedenti, il vincitore di 20 Slam e numero 3 del mondo, tornato dopo tre anni a calcare il rosso di Roma, ha battuto il portoghese Joao Sousa, 72 Atp. 6-4, 6-3 i parziali in un'ora e 20' di gioco per lo svizzero, che agli ottavi incrocerà il croato Borna Coric, testa di serie n°13 del seeding, che ha sconfitto in questo 2019 nella semifinale di Dubai, luogo del suo 100° trofeo in carriera. Roger, che non ha mai trionfato al Foro in carriera, tornerà in campo come quinto match sul Grandstand.