Zverev in finale: Rune ko in due set

Zverev batte Rune con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 42 minuti di gioco e centra la quarta finale stagionale. Un successo importante anche per la classifica: il tedesco scavalca Alcaraz e torna n. 2 al mondo. Domenica alle 15 la finale contro Humbert o Khachanov, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finale e 2° posto nel ranking Atp. È un colpo doppio quello di Sascha Zverev, primo finalista del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista tedesco ha battuto Holger Rune in due set (6-3, 7-6), centrando così la quarta finale stagionale dopo Roma, Roland Garros e Amburgo. Una partita solida da parte di Zverev che ha tremato soltanto nel finale, quando ha servito per il match e ha subito il break, rimediando poi al tiebreak. Rune paga una prestazione in ombra, soprattutto nel primo set in cui ha messo in campo soltanto il 48% di prime palle. Decisivo il break nel quarto gioco, conservato da Zverev fino alla fine dopo aver annullato due palle break. Nel secondo parziale, invece, il tedesco fa, disfa e rifa. Prima guadagna un break nel settimo gioco, poi serve per il match e perde il servizio, infine chiude al tiebreak al secondo match point. Zverev ottiene così la 65esima vittoria stagionale (come Sinner) e centra la dodicesima finale in carriera a livello Masters 1000, la seconda sul cemento di Bercy dopo il 2020. Il tedesco attende in finale Ugo Humbert o Karen Khachanov, impegnati nella seconda semifinale.