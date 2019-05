Novak Djokovic e Rafa Nadal si giocano la finale degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in rosso del Foro Italico (diretta dalle ore 16 su Sky Sport Uno). Il n°1 del mondo, vincitore quattro volte al Foro (2008, 2011, 2014 e 2015) e nove volte finalista, è in un momento magico dopo un paio di mesi di appannamento, coincisi con i Masters americani e l'eliminazione prematura a Montecarlo. Contro Schwartzman in semifinale ha infatti centrato la sua 51^ vittoria a Roma, la decima nelle ultime 11 sulla terra che arriva dopo il trionfo del 1000 di Madrid, 33° Masters di una carriera stratosferica (74 titoli vinti). Oggi, nella sua terza finale del 2019 (107 in totale, vittorie e Melbourne e Madrid), cercherà il 34°, per staccare l'altro recordman Nadal.

Nadal a caccia del primo acuto dell'anno

Rafa si presenta in finale al Foro Italico per l’undicesima volta, con un bilancio di 8 trionfi, l'ultimo 12 mesi fa, e 2 sconfitte (entrambe contro Nole, peraltro). Per il campione iberico è la 50^ finale in un 1000, con 33 titoli messi in bacheca, e la finale numero 118 in carriera, con 80 trofei vinti. Lo spagnolo, ancora a secco in questo 2019 in cui era stato eliminato in semifinale a Indian Wells, Montecarlo, Barcellona e Madrid, non alza una coppa dallo scorso agosto, quando si impose nel Masters del Canada.

Djokovic-Nadal, i precedenti

Quello tra Nole e Rafa è un grande classico del tennis contemporaneo. I due si trovano di fronte per la 54^ volta, con il serbo che conduce 28-25 ma che lo scorso anno cedette 7-6, 6-3 a Rafa in semifinale proprio sul Centrale. Si tratta inoltre della quinta finale tra i due al Foro, con due successi per parte: Djokovic è l'unico giocatore ad aver battuto Nadal nell'atto conclusivo degli Open d'Italia.