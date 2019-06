Roland Garros, i risultati di oggi dei quarti: Djokovic e Thiem in semifinale

Novak Djokovic-Dominic Thiem è la seconda semifinale del Roland Garros 2019. Il serbo, prima testa di serie del tabellone e due volte vincitore a Parigi, ha battuto in tre set Alexander Zverev, numero 5 del seeding, con i parziali di 7-5, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Nole prosegue la corsa verso il suo personale 'Grande Slam' essendo detentore degli ultimi tre Major: per lui sono ben 26 le vittorie consecutive tra Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros. Djokovic è in semifinale a Parigi per la 9^ volta in carriera, la 35^ in generale in un Major. Niente da fare per la quinta testa di serie Zverev, che la settimana scorsa aveva rotto il sortilegio del 2019 vincendo a Ginevra il suo primo torneo: il tedesco, che agli ottavi aveva sconfitto Fabio Fognini, interrompe la serie positiva di 8 partite e manca ancora una volta la prima semifinale Slam della carriera, fermandosi per il secondo anno consecutivo ai quarti.

Thiem batte Khachanov 6-2, 6-4, 6-2

Nell'altra semifinale non c'è praticamente stata storia. La quarta testa di serie Dominic Thiem ha battuto Karen Khachanov con i parziali di 6-2, 6-4, 6-2 in un'ora e 47' di gioco. Niente da fare per il russo, che ha festeggiato insieme a Fabio Fognini l'ingresso nella Top 10 per la prima volta in carriera. L'austriaco, alla quarta semifinale all'Open di Francia consecutiva, si conferma uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: dopo il successo a Indian Wells, ha trionfato sul rosso a Barcellona e dal 2016 ha un record all'Open di Francia di 21-3. Otto i precedenti tra Djokovic e Thiem, con Nole avanti 6-2. Già decisa la semifinale nella parte bassa del tabellone, che vedrà di fronte Rafa Nadal a Roger Federer. Curiosità: le prime quattro teste di serie sono tutte in corsa per la vittoria finale, come non succedeva dagli Australian Open 2012 (488 eventi).