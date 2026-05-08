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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live
Quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi: alle 11 Arnaldi affronta De Minaur, poi Darderi-Hanfmann e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamento
in evidenza
I risultati e il programma degli italiani
- De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- MUSETTI (Ita) vs MP. Perricard (Fra)
- GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
- Svitolina (Ukr) vs BASILETTI (Ita)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non prima delle 13: Altmaier (Ger) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Prizmic (Cro) vs Djokovic (Srb)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- non prima delle 20.30: MUSETTI (Ita) vs MP. Perricard (Fra)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 1045: Studio Tennis
- ore 11: Borges (Por) vs Jodar (Spa)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
- seguire: Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT MIX (211) fino alle 19 poi SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non pima delle 13: Osaka (Jpn) vs Lys (Ger)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 251
- ore 11: Mc Nally (Usa) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Sonmez (Tur)
- seguire: Baez (Arg) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Svitolina (Ukr) vs BASILETTI (Ita)
SKY SPORT 252
- ore 11: Wang (Chn) vs Eala (Phi)
- a seguire: Struff (Ger) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Tabilo (Chi) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Paul (Usa) vs Vukic (Aus)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Cristian (Rom)
SKY SPORT 253
- ore 11: Khachanov vs Shevchenko (Kaz)
- a seguire: Van De Zandschulp (Ned) vs Kovacevic (Usa)
- a seguire: Griekspoor (Ned) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Humbert (Fra) vs Kopriva (Cze)
Il montepremi del torneo
Quest'anno il montepremi degli Internazionali BNL d'Italia sarà di 8.235.540 €. Al campione andrà un assegno di poco superiore al milione di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno
- Primo turno: 21.285 €
- Secondo turno: 31.585 €
- Terzo turno: 54.110 €
- Ottavi di finale: 92.470 €
- Quarti di finale: 169.375 €
- Semifinali: 297.550 €
- Finalista: 535.585 €
- Campione: 1.007.165 €
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
I risultati di ieri degli italiani
- Popyrin (Aus) b. BERRETTINI (Ita) 6-2, 6-3 HIGHLIGHTS
- Buse b. SONEGO (Ita) 6-3, 6-3 HIGHLIGHTS
- Blockx (Bel) b. CINÀ (Ita) 4-6, 6-1, 6-3 HIGHLIGHTS
- BELLUCCI (Ita) b. Burruchaga (Arg) 6-4, 6-4 HIGHLIGHTS
- PELLEGRINO (Ita) b. NARDI (Ita) 4-6, 6-3, 6-3 HIGHLIGHTS
- Bautista Agut (Spa) b. MAESTRELLI (Ita) 6-3, 7-6 HIGHLIGHTS
- Tirante (Arg) b. CADENASSO (Ita) 6-7, 6-4, 6-0 HIGHLIGHTS
- BASILETTI (Ita) b. Tomljanovic (Aus) 7-5, 6-4
- PAOLINI (Ita) b. Jeanjean (Fra) 6-7, 6-2, 6-4 HIGHLIGHTS
Su Sky Sport Arena (204) c'è Diretta Tennis!
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
In campo Cocciaretto, Grant e Basiletti
Tre le tenniste azzurre impegnate nel femminile. Grant se la vedrà contro Mboko, Cocciaretto contro Navarro mentre la sorpresa Basiletti affronterà Svitolina.
Musetti chiude il programma
Sul Centrale, non prima delle ore 20.30, toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino, che qui a Roma difende la semifinale, debutterà contro il francese Mpetshi Pericard. Lorenzo è avanti 4-1 nei precedenti, ma ha perso l'ultimo scontro giocato nel 2025 Bruxelles.
Darderi sfida Hanfmann
L'italoargentino, testa di serie numero 18, se la vedrà contro il tedesco Hanfmann, in quella che sarà la terza sfida tra i due (Darderi è avanti 2-0 nei precedenti). Match in programma come ultimo incontro dalle 11 sulla BNP Paribas Arena.
Arnaldi: "De Minaur? Sarà una partita diversa rispetto all'ultima volta"
Nel video le parole di Arnaldi a Sky sul match contro De Minaur: "Giocare qua a Roma sarà diverso rispetto alla partita in Australia".
Ad aprire il programma alle 11 sulla BNP Paribas Arena sarà Matteo Arnaldi. Reduce dalla vittoria al debutto contro Munar in tre set, il sanremese affronterà il numero 6 del seeding Alex De Minaur. Sarà il secondo incontro tra i due, con l'australiano avanti 1-0 nei precedenti.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non prima delle 13: Altmaier (Ger) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Prizmic (Cro) vs Djokovic (Srb)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- non prima delle 20.30: MUSETTI (Ita) vs MP. Perricard (Fra)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 1045: Studio Tennis
- ore 11: Borges (Por) vs Jodar (Spa)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
- seguire: Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT MIX (211) fino alle 19 poi SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non pima delle 13: Osaka (Jpn) vs Lys (Ger)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 251
- ore 11: Mc Nally (Usa) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Sonmez (Tur)
- seguire: Baez (Arg) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Svitolina (Ukr) vs BASILETTI (Ita)
SKY SPORT 252
- ore 11: Wang (Chn) vs Eala (Phi)
- a seguire: Struff (Ger) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Tabilo (Chi) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Paul (Usa) vs Vukic (Aus)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Cristian (Rom)
SKY SPORT 253
- ore 11: Khachanov vs Shevchenko (Kaz)
- a seguire: Van De Zandschulp (Ned) vs Kovacevic (Usa)
- a seguire: Griekspoor (Ned) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Humbert (Fra) vs Kopriva (Cze)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport
Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programmazione live tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Il Foro Italico sarà il cuore di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a sei canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis
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