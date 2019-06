E' Matteo Berrettini ad aggiudicarsi il derby che vale l'accesso ai quarti di finale (i primi della sua carriera in un torneo Atp 500), Seppi si arrende al terzo set: 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale a favore di Berrettini. Al prossimo turno per lui c'è Karen Khachanov, che ieri ha sconfitto Jan-Lennard Struff 6-3, 3-6, 6-4. Il 23enne romano è in un momento di grande forma: pochi giorni fa ha vinto il torneo di Stoccarda battendo in finale il canadese Auger-Aliassimer. Successo prezioso che gli ha permesso di salire in classifica: da lunedì è il n° 22 del mondo.