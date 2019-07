Berrettini chiude la carriera di Baghdatis

Matteo Berrettini si conferma inarrestabile sull'erba e si qualifica per il 3° turno di Wimbledon. In quella che poteva essere vista come una sfida generazionale con Marcos Baghdatis, l'azzurro (17^ testa di serie del seeding) si è imposto 6-1, 7-6, 6-3 in un'ora e 42' di gioco. Il 23enne romano, che in questa stagione sui prati ha vinto il titolo a Stoccarda ed è stato semifinalista ad Halle, ha così concluso la carriera del 34enne cipriota, numero 135 del ranking mondiale e in gara grazie ad una wild card: la 14esima partecipazione al Championships (dove vanta la semifinale nel 2006) è infatti l'ultima per il tennista di Limassol, che appende la racchetta al chiodo. Dopo aver chiuso con autorità e agevolmente il primo set in appena 23', Matteo è stato freddo nel tie-break del secondo, archiviando la pratica con il 6-3 del terzo. Berrettini, che accede per la prima volta al 3° turno a Londra (eguagliato miglior risultato in uno Slam di Parigi 2018), affronterà l'argentino Diego Schwartzman (24). Già qualificato Thomas Fabbiano, che attende venerdì lo spagnolo Fernando Verdasco: uno solo il precedente tra i due, con il n° 37 del ranking che si è imposto quest'anno a Dubai.