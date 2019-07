Nadal show con Kyrgios

Rafa Nadal ha vinto il big-match andato in scena sul Centrale contro Nick Kyrgios. Il numero 2 del mondo e terza testa di serie, reduce dal trionfo del Roland Garros e vincitore in due occasioni del Championships, affrontava il 'nemico' australiano, che sorprese il mondo nel 2014 nel loro primo incrocio proprio sull'erba di Londra. 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 i parziali in tre ore e 3' di gioco per Nadal, che ha giocato una super partita al servizio (appena 26 punti persi nei propri turni di battuta), non concedendo nemmeno una palla break negli ultimi due set e centrando il 50° successo in carriera a Londra. Kyrgios ha messo in scena solo parzialmente il suo show, con un paio di servizi dal basso, qualche tweener e tante lamentele con l'arbitro, giocando comunque piuttosto concentrato. "Non voglio commentare le sue proteste con l'arbitro, potenzialmente è un campione Slam - ha detto Rafa a fine match, dopo aver stretto la mano al rivale -. Deve solo essere concentrato". Per Nadal un 3° turno contro un veterano come il francese Tsonga.