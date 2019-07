E' tempo di quarti di finale maschili a Wimbledon, dove scendono in campo i 'big' three, con la possibile semifinale da sogno tra Federer e Nadal. Tutti i match in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Wimbledon.

Djokovic lascia le briciole a Goffin

Novak Djokovic sbriga in un paio d'ore la pratica quarti con David Goffin e vola in semifinale. Il quattro volte campione sull'erba londinese, al 13° successo consecutivo a Wimbledon, prosegue la caccia del 16° Slam della carriera grazie alla vittoria per 6-4, 6-0, 6-2 con il belga, 21esima testa di serie e finalista ad Halle un paio di settimane fa. Djokovic parte piuttosto contratto, forse un po' emozionato nonostante la grande esperienza su questi palcoscenici: il serbo soffre costantemente nei propri turni di servizio e, non a caso, il break arriva puntuale al settimo game, quando Goffin recupera da 0-30 e crea la prima frattura dell'incontro. Nole recupera braccia e testa e con 2 break consecutive ribalta l'inerzia del set e lo conquista 6-4 in 49'. Goffin entra in un tunnel e nel secondo parziale, in pratica, non gioca: Djokovic ne approfitta e chiude 6-0 in mezz'ora quasi senza sudare. Il belga interrompe a 10 la striscia vincente di giochi consecutivi del rivale all'inizio del terzo set, ma anche qui non c'è storia: basta un break al n°1 del mondo per chiudere i conti 6-2 e volare tra i migliori 4 di Wimbledon. Nole conquista la 36esima semifinale Slam (la quinta di fila), la nona all'All England Club, la seconda consecutiva dopo quella vinta 12 mesi fa contro Rafa Nadal che gli spalancò le porte al quarto titolo.