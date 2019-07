Si ferma ancora una volta in semifinale la corsa di Rafa Nadal al terzo Wimbledon. Lo spagnolo ha perso il suo terzo match sull’erba contro lo svizzero (su 4 precedenti) e prova ad analizzare i motivi del ko. "Roger ha meritato, ha giocato un po' meglio di me. Io ho avuto le mie chance, ma non sono stato all’altezza dei precedenti – ha esordito Nadal in conferenza stampa -. In particolare la sua risposta è stata migliore della mia. Oggi pomeriggio non ho risposto bene e, quando succede questo, lui è favorito. Anche il rovescio non ha funzionato come in altre occasioni. Ero troppo preoccupato del mio rovescio per essere libero di spingere con il dritto", ha concluso il numero due del mondo.

Il tweet a fine match

Pochi minuti dopo la sconfitta, Nadal ha twittato facendo i complimenti al suo avversario: "Grande match, Roger ha giocato meglio di me. Buona fortuna per la finale", ha scritto il maiorchino prima di ringraziare il pubblico e dare appuntamento al 2020.