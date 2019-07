Ex numero 5 al mondo nell’ottobre 2014 e attuale 95^ tennista nella classifica WTA, Eugenie Bouchard resta una delle giocatrici più apprezzate nel circuito femminile. Talmente avvenente da prestarsi con successo alle passerelle, la 25enne canadese vanta anche un foltissimo seguito sui social: 2 i milioni di followers su Instagram, platea quasi identica su Twitter (1,7 milioni i seguaci). Non stupisca quindi che i pretendenti alla bella Genie le provino un po’ tutte: ricorderete il 20enne John che, attraverso una scommessa sui social, riuscì a strappare un appuntamento con la tennista tra l’invidia del pubblico maschile. Chissà che non abbia pensato in grande anche un altro fan, Michael, che a Losanna è riuscito a incontrare la Bouchard mostrandole un folle e appassionato omaggio.

Fan pazzo della Bouchard: tatuaggio col suo viso sull'avambraccio

Lo ha esibito con un certo orgoglio la stessa Genie su Instagram, d’altronde la sorpresa di Michael l’ha lasciata veramente a bocca aperta: ecco un tatuaggio col volto della tennista sull’avambraccio sinistro, disegno impresso da chi (per la verità) manifestava già una evidente passione per i tattoo. Poco importa per la Bouchard che ha così commentato il gesto del tifoso nel suo post: "Questo è folle. Come sono arrivata al punto di meritare un fan così appassionato che mi avrebbe tatuato sul suo corpo? Se qualcuno mi avesse detto a 8 anni che un giorno avrei influenzato qualcuno così tanto da cambiarne il corpo in modo permanente in mio onore... non ci avrei creduto. E avere la possibilità di incontrarlo di persona! Michael mi ha detto che lo ispiro molto, come andare al lavoro tutti i giorni o, a volte, anche solo alzarsi alla mattina. Ascoltare ciò rende il mio cuore felice come mai. Una parte di me pensa anche che tu sia completamente psicopatico Michael, spero che non te ne pentirai! E ora sei costretto ad essere un mio fan per sempre!".