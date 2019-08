Non riesce l'impresa a Lorenzo Sonego, che viene eliminato in semifinale al torneo ATP 250 di Kitzbuhel da parte di Dominic Thiem. L'azzurro numero 56 del mondo e settima testa di serie del seeding, ha ceduto 6-3, 7-6 al padrone di casa e grande favorito, 4 del ranking e primo nel tabellone. Sonego, che giocava la seconda semifinale della carriera dopo quella di Antalya (erba, torneo vinto), la prima su terra rossa, ha fatto soffrire il finalista degli ultimi 2 Roland Garros, specialmente nel secondo set, quando è andato sopra di un break per poi andare avanti 4-1 anche nel tie-break. Solo grazie alla maggiore esperienza, il vincitore di Indian Wells è riuscito a portare a casa il match in un'ora e 42' di gioco (compresa una lunga interruzione di circa 25' poco prima del tie-break a causa della pioggia): per lui seconda finale a Kitzbuhel (contro lo spagnolo Ramos), dopo quella persa cinque anni fa.