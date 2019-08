Il trittico nordamericano sul cemento, che si concluderà con gli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione, si è ufficialmente aperto a Montreal, dove si è tenuto il sorteggio del tabellone maschile della Rogers Cup. Come previsto, le prime 8 teste di serie avranno un bye al 1° turno. Il grande favorito e campione in carica Rafa Nadal affronterà al debutto al 2° turno il vincente tra l'australiano De Minaur e un qualificato. Lo spagnolo, che cerca il quinto successo, è nella parte alta del tabellone insieme a Fabio Fognini, 7 del seeding. L'azzurro, reduce dall'eliminazione ai quarti di Los Cabos, esordirà contro il vincentre tra un qualificato e il canadese Brayden Schnur (99 ATP). Per Nadal possibile anche un incrocio ai quarti con Stefanos Tsitsipas, nella riedizione della finale 2018 di Toronto vinta dal maiorchino. Nella parte bassa del tabellone spicca invece Dominic Thiem (2) e Sascha Zverev (3), con l'austriaco che al 2° turno avrà un avversario ostico che uscirà tra l'idolo di casa Shapovalov ed Herbert. Da vedere anche Kyrgios-Edmund e Dimitrov-Wawrinka.

Esordio morbido per Berrettini, Cecchinato pesca Schwartzman

Capitolo italiani: Marco Cecchinato, in piena crisi di risultati, affronta al 1° turno l'argentino Diego Schwartzman (27 ATP), mentre Matteo Berrettini, in campo nonostante l'infortunio alla caviglia che lo tiene fermo da Wimbledon, avrà un esordio più morbido contro un qualificato. Per il romano, però, si prospetta un 2° turno di fuoco contro il croato Marin Cilic, testa di serie n° 14 del seeding.