Marco Cecchinato è stato eliminato al debutto della Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento di Montreal, in Canada. L'azzurro, scivolato fino al 61° posto del ranking ATP dopo una lunga crisi di risultati, è stato battuto al 1° turno dall'argentino Diego Schwartzman (27 ATP) con i parziali di 3-6, 7-6, 6-4 in due ore e 36' di gioco. Nel primo set è decisivo l'infinito ottavo game, in cui Ceck piazza il break alla sesta occasione, portandolo a casa 6-3. Nel secondo regna l'equilibrio, con l'inevitabile epilogo al tie-break: l'azzurro annulla un set point nell'undicesimo game, finendo poi per cedere 7-5 e venendo così trascinato al 3° set. Qui la spunta Schwartzman, più cinico del rivale e bravo a strappare la battuta all'italiano nel nono game, per chiudere 6-4 in due ore e 36'. Cecchinato allunga così la lunga serie di risultati negativi: l'ultima vittoria risale al 1° turno a Roma a inizio maggio. Da allora per il palermitano ben 9 sconfitte consecutive, che lo hanno fatto scivolare in classifica e perdere tanta fiducia. Ora Schwartzman attende lo spagnolo Roberto Bautista Agut, decima testa di serie del seeding e tra gli uomini più caldi di questo 2019.