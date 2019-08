Matteo Berrettini è stato eliminato al 1° turno del “Western & Southern Open”, settimo Masters 1000 della stagione che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. Il 23enne romano, numero 26 del ranking mondiale, ha ceduto 7-6, 6-3 all’argentino Juan Ignacio Londero, numero 55 Atp, in gara con una wild card. Matteo era al suo rientro nel tour dopo l’infortunio alla caviglia destra, che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad e di partecipare alla Rogers Cup di Montreal. Primo set molto equilibrato, con Matteo che sbriga i propri turni di battuta senza concedere praticamente nulla, almeno fino al 11° game, quando regala il break all'avversario. Londero però non ne approfitta e non chiude, venendo trascinato al tie-break, vinto 7-3. Il romano non trova fiducia e soprattutto ottiene poco dalla prima di servizio, perdendo a zero il turno di battuta nel sesto game del 2° set: è il break decisivo che consegna il match a un Londero impeccabile. Peccato perché in caso di vittoria, Berrettini avrebbe ritrovato a distanza di un mese dalla sfida negli ottavi a Wimbledon Roger Federer.

Nella notte Sonego trova Kyrgios

Debutto nella notte italiana per Lorenzo Sonego, ultimo azzurro in gara dopo il forfait di Fognini. Il 24enne torinese, numero 47 della classifica mondiale, deve vedersela per la prima volta in carriera con l’australiano Nick Kyrgios, numero 27 Atp dopo il titolo conquistato un paio di settimane fa a Washington. Il vincente di questo confronto troverà al secondo turno il russo Karen Khachanov, 8 Atp e del seeding, fresco semifinalista nel "1000" di Montreal.

I risultati del 1° turno

(wc) Juan Ignacio Londero (ARG) vs Matteo Berrettini (ITA) 7-6, 6-3

Lorenzo Sonego (ITA) c. Nick Kyrgios (AUS)