Fabio Fognini si è ritirato a poche ore dal debutto nel Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione. Il ligure, decima testa di serie del seeding e rientrato poche ore fa nella Top 10 del ranking ATP, avrebbe dovuto debuttare martedì contro il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n° 34 del mondo. Al posto dell'azzurro entra in tabellone il lucky loser portoghese Joao Sousa. Fognini era reduce dall'eliminazione ai quarti di finale contro Rafa Nadal (anche lui out a Cincy) al Masters di Montreal, in cui era riapparso in modo fastidioso il guaio al piede destro che Fabio si trascina da ormai diversi mesi. Probabile che lo stop sia di natura precauzionale, in vista degli US Open al via il prossimo 26 agosto a New York.