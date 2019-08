Decisa la semifinale della parte più bassa del Western & Southern Open, settimo Masters 1000 della stagione in corso a Cincinnati, in cui si affronteranno David Goffin e Richard Gasquet. Il belga ha sfruttato il ritiro della sorpresa del torneo, il giapponese Yoshihito Nishioka, n°77 del mondo, che dopo aver fatto fuori Nishikori e De Minaur, è stato costretto al forfait nella partita più importante della carriera a causa di un'intossicazione alimentare. Un vero peccato per il nipponico, che aveva trovato il primo successo in carriera contro un Top 10 e che si accingeva a disputare un quarto di finale di un 1000 per la prima volta. Goffin, testa di serie numero 16 del seeding, arriverà molto riposato nella semifinale di sabato contro Richard Gasquet, che ha sconfitto un po' a sorpresa Roberto Bautista Agut, 11^ testa di serie del tabellone. 7-6, 3-6, 6-2 i parziali per il redivivo francese, che sta giocando il miglior torneo di una stagione condizionata dall'operazione all'inguine dello scorso gennaio. Niente da fare invece per Bautista Agut, che si consola comunque con l'ingresso nella Top 10 ai danni del nostro Fabio Fognini. Due i precedenti tra Goffin e Gasquet, entrambi sul cemento, con un successo per parte.