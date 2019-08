Cominciano lunedì 26 agosto gli US Open, quarto e ultimo torneo dello Slam, che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Presenti tutti i migliori, a cominciare dallo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo, reduce dal ko negli ottavi a Cincinnati e a secco sul veloce newyorkese da ormai 11 anni. Tra i favoriti c’è ovviamente lo spagnolo Rafa Nadal, n° 2 della classifica mondiale e vincitore a Montreal del suo 35° Masters 1000 della carriera. La campagna nordamericana ha regalato un'estate indimenticabile per Daniil Medvedev, salito fino al 5 del ranking grazie a 3 finali (Montreal, Washington e Cincinnati) e al suo primo trionfo in un 1000. Il più atteso però è senza dubbio Novak Djokovic, prima testa di serie del tabellone, campione in carica e vincitore di quattro degli ultimi cinque Slam a cui ha partecipato: l'uomo da battere è ancor una volta lui.

Quando si giocano gli US Open?

Il torneo comincia ufficialmente lunedì 26 agosto, per terminare domenica 8 settembre, quando sarà in programma la finale. Si gioca su due sessioni: la mattutina alle 11 locali (le 17 italiane) e la serale alle 19 locali (l'una in Italia). La finale maschile, prevista per domenica 8, si giocherà alle 22 ora italiana all'Artur Ashe Stadium.

Il calendario degli US Open

lunedì 26 agosto - Primo turno

martedì 27 agosto - Primo turno

mercoledì 28 agosto - Secondo turno

giovedì 29 agosto - Secondo turno

venerdì 30 agosto - Terzo turno

sabato 31 agosto - Terzo turno

domenica 1 settembre - Ottavi di finale

lunedì 2 settembre - Ottavi di finale

martedì 3 settembre - Quarti di finale

mercoledì 4 settembre - Quarti di finale

giovedì 5 settembre - Semifinali femminili

venerdì 6 settembre - Semifinali maschili

sabato 7 settembre - Finale femminile

domenica 8 settembre - Finale maschile

Dove posso guardare gli US Open?

Il torneo sarà trasmesso in diretta e in HD da Eurosport ed Eurosport 2, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24, mentre sul sito skysport.it e sull'app saranno disponibili ogni giorno risultati, cronache dei match e curiosità.

Chi ha vinto più US Open?

I giocatori che hanno conquistato il maggior numero di trofei nell'Era Open sono Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982 e 1983), Pete Sampras (1990, 1993, 1995, 1996 e 2002) e Roger Federer. Lo svizzero ha conquistato il torneo cinque volte consecutivamente dal 2004 al 2008: in seguito per lui gli US Open sono rimasti stregati, con due finali perse nel 2009 con Del Potro e nel 2015 con Djokovic. Proprio Nole lo ha vinto in tre occasioni, così come Rafa Nadal.

Quanti sono gli italiani in tabellone?

Al via del tabellone principale ci sono 7 azzurri. Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano e Jannik Sinner, quest'ultimo proveniente dalle qualificazioni e al primo Slam della carriera ad appena 18 anni.

Quanti punti mette in palio la vittoria degli US Open?

Essendo uno dei quattro Slam della stagione, la vittoria degli US Open mette in palio 2000 punti per la classifica ATP. Novak Djokovic dovrà difendere il bottino conquistato lo scorso anno con la sua terza vittoria a Flushing Meadows: Rafa Nadal, secondo in graduatoria, è comunque a distanza di sicurezza essendo lontano oltre 3000 punti.

A quanto ammonta il montepremi degli US Open?

Il montepremi complessivo degli US Open 2019 è un record assoluto per il tennis con i suoi 57 milioni di dollari. Il vincitore staccherà un assegno di 3,85 milioni di dollari, mentre il finalista dovrà 'accontentarsi' di 1,9 milioni di dollari. Ottimi i premi anche per i semifinalisti (960mila dollari) e per chi raggiunge i quarti di finale (500mila dollari). Essere presenti nel tabellone principale assicura 58mila euro.