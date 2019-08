Sembra essere stregato il ritorno alla vittoria di Camila Giorgi, che perde la seconda finale in meno di un mese. L'azzurra, numero 58 del ranking mondiale, ha ceduto 5-7, 7-5, 6-4 in oltre due ore e mezza di gioco alla polacca Magda Linette, numero 80 Wta, proveniente dalle qualificazioni, nel match che assegnava il titolo del “Bronx Open”, nuovo torneo WTA International che ha preso il posto in calendario di New Haven e che si è disputato sui campi in cemento di New York. Dopo aver ceduto poche settimane fa in finale alla Pegula, Camila si è lasciata sfuggire un'altra ghiotta occasione per conquistare il suo terzo titolo della carriera dopo quelli di s’Hertogenbosch nel 2015 e dello scorso anno a Linz. A pochi giorni dal via degli Us Open (da lunedì 26 agosto a Flushing Meadows), Giorgi si conferma comunque pienamente recuperata dopo un 2019 passato più in infermeria che sui campi da gioco. Per Linette si tratta del primo successo a livello Wta.

Giorgi rimontata: primo trionfo di Linette

Nel primo set Camila entra abbastanza contratta e va sotto 1-3 e di un break. Da quel momento però l'azzurra comincia a macinare il suo gioco e prima recupera il break e poi strappa il servizio all'avversaria nell'11° game che vale il 7-5 finale. Giorgi va sotto subito anche nel 2° set (1-4), recupera ancora il break, ma questa volta è lei a cedere 7-5 a causa di un turno di battuta perso nel 12° gioco. Nel 3° e decisivo set, Camila va immediatamente avanti di un break, ma butta via il vantaggio e con due break subiti consecutivamente dice addio ai sogni di gloria, perdendo 6-4 una battaglia lunga 2 ore e 35'.