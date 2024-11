Jannik Sinner in finale alle Atp Finals di Torino: in semifinale l'azzurro ha superato il norvegese Casper Ruud, n°7 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2. Guarda gli highlights della partita. Domenica alle 18 la finale contro Taylor Fritz, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-RUUD, LA CRONACA