Sinner-Fritz, finale domenica LIVE su Sky alle 18

Sarà Sinner-Fritz la finale delle Atp Finals di Torino. L'azzurro a caccia del primo titolo da 'maestro' contro l'americano, già battuto pochi giorni fa nel round robin. Il match in programma domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dal round robin alla finale. Jannik Sinner ritrova Taylor Fritz sulla strada verso il titolo alle Atp Finals. Dopo il confronto nel girone Nastase, l'azzurro e l'americano si sfideranno di nuovo domenica alle 18, ma stavolta con il trofeo in palio. Per Sinner sarà la seconda finale consecutiva a Torino dopo quella dello scorso anno, persa con Djokovic. Questa volta, però, il n. 1 al mondo spera in un epilogo diverso: dalla sua parte c'è il calore del pubblico, ma anche il bilancio nei precedenti con Fritz. Tre vittorie consecutive con l'americano, l'ultima martedì con un doppio 6-4. Il 27enne di San Diego, primo statunitense in finale alle Finals dal 2006, si presenta in fiducia dopo la vittoria in tre set su Zverev.