Rafa Nadal stacca senza problemi il pass per il 2° turno degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il campione maiorchino, numero 2 del mondo e del seeding, che nel 2017 ha sollevato per la terza volta il trofeo nella Grande Mela, non ha avuto difficoltà contro l‘australiano John Millman, sorpresa della passata edizione quando giunse sino ai quarti eliminando Fognini e Federer. 6-3, 6-2, 6-2 in poco più di due ore per Rafa, immacolato nei propri turni di servizio e capace di conquistare la 22^ vittoria nelle ultime 23 partite, la 59^ a New York, dove il suo record al 1° turno è 15-0. "Sono contento del mio esordio - le prime parole -. Ho servito bene e anche se il mio rovescio non ha funzionato perfettamente, ho giocato un buon match. Il primo incontro è sempre complicato". Per Nadal al 2° turno c'è ora un altro aussie, Thanasi Kokkinakis, n° 203 del ranking.

Continua la crisi di Tsitsipas

Il Louis Armstrong Stadium è stato il teatro dell'ennesima puntata del dramma greco di Stefanos Tsitsipas, che prosegue il suo momento negativo uscendo di scena all'esordio degli US Open contro Andrey Rublev. In un derby tutto Next Gen, l'ha spuntata il russo, reduce dall'impresa di Cincinnati contro Roger Federer (domato in appena 62'), che ha mandato a casa l'ottava testa di serie e possibile outsider con i parziali di 6-4, 6-7, 7-6, 7-5. Per Tsitsipas si tratta della seconda eliminazione al 1° turno di uno Slam dopo quella con Fabbiano a Wimbledon, a cui sono seguite anche quelle di Montreal e Cincinnati. Clamoroso a fine gara anche lo sfogo contro gli arbitri: "Penso che molti arbitri abbiano delle preferenze. Oggi Dumusois è stato scoretto con me, non so cosa abbia di preciso contro il mio staff ma continuava a lamentarsi, a dirmi che parlano sempre quando sono in campo. Non credo sia giusto, io non ho mai sentito quello che stavano dicendo fuori dal campo. E non credo ci sia niente che possa farmi giocar meglio. Mio padre cerca di incitarmi, ma penso che il coach del mio avversario faccia lo stesso. Quest'arbitro ha qualcosa contro di me e non so perché".