Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si aggiungono a Paolo Lorenzi e si qualificano al 2° turno degli US Open, ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, ha battuto in due ore e 42' 6-4, 6-3, 2-6, 6-2 il francese Richard Gasquet, 36 Atp. Berrettini, reduce dall'infortunio alla caviglia che ne ha condizionato la campagna sul cemento nordamericano (forfait a Montreal, eliminato al debutto a Cincinnati), parte piuttosto contratto, concedendo ben cinque palle break nei primi quattro turni di battuta, ma è bravo ad annullarle. Il romano è spietato, invece, nella prima doppia opportunità capitata nel 10° game: grazie a un sanguinoso doppio fallo del rivale, porta a casa 6-4 il primo set. Matteo è chirurgico anche nel 2° set, quando trasforma l'unica palla break concessa per vincere 6-3 e portarsi avanti 2-0. Gasquet, al nono tentativo, riesce finalmente a strappare la battuta a Berrettini nel quarto game del 3° parziale, bissandolo nell'ottavo (a causa anche di 2 doppi falli dell'azzurro) e trovando il 6-2 che riapre l'incontro. Nel quarto set, quando l'inerzia sembra tutta dalla parte del redivivo Gasquet (15 partecipazioni allo Slam della Grande Mela, dove può vantare la semifinale nel 2013 e i quarti del 2015), Matteo è bravo a sfruttare i tanti errori del rivale per piazzare un doppio break in apertura che mette sul binario parziale e match, suo primo successo nella 'big apple': il 6-2 gli consente di volare al 2° turno, dove incrocerà il vincente di Sousa-Thompson.