Roger Federer e Novak Djokovic si sono qualificati senza problemi agli ottavi di finale degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi di Flushing Meadows a New York. Sull'Arthur Ashe Stadium i fortunati, tra cui un divertito Kobe Bryant (in campo con RF nel pre-gara), hanno assistito a una vera lezione di tennis del Maestro svizzero al malcapitato Daniel Evans, n° 58 del mondo, battuto con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in appena 79' di gioco. Il fenomeno di Basilea aggiorna a 18-1 il suo personale record al 3° turno nella Grande Mela, in cui non perde prima del 4° turno dal lontano 2001. Lo svizzero, dopo aver ceduto i due set di apertura contro Nagal e Dzumhur, non ha perso tempo contro Evans, entrando in campo concentrato e decisamente in palla dal punto di vista fisico. Il match non ha avuto mai storia, come dimostrano le statistiche: 10 ace e 1 doppio fallo, il 67% di prime in campo, l'80% di punti con la prima, 14 palle break procurate (con 7 break) e ben 48 vincenti (contro i 7 dell'avversario). Federer attende ora il belga David Goffin, 15^ testa di serie: 9 i precedenti, con lo svizzero avanti 8-1.