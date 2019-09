Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open. Il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, ha sconfitto per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 dopo oltre tre ore e mezza di lotta, l’australiano Alexei Popyrin, 105 Atp, alla sua prima partecipazione al main daw degli Us Open. Berrettini, che conquista gli ottavi di uno Slam per la seconda volta consecutiva dopo Wimbledon (la terza negli ultimi 6 Major, comprendendo anche il Roland Garros 2018) è stato bravo a stringere i denti dopo aver controllato il match per due set e mezzo abbondanti e a raschiare il fondo del barile alla ricerca delle ultime energie per non farsi trascinare in un pericolosissimo quinto set. Lunedì l'azzurro se la vedrà con il russo Andrey Rublev, numero 43 del ranking mondiale, che a New York ha raggiunto i quarti due anni fa e che qualche settimana fa ha dominato un certo Roger Federer, capace di battere in tre set l’australiano Nick Kyrgios, 28esima testa di serie. Due i precedenti, con una vittoria per parte (al russo l'unico incrocio sul cemento a Marsiglia 2019).