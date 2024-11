Atp Finals, oggi le semifinali: il programma

E' il giorno delle semifinali alla Inalpi Arena di Torino, dove Jannik Sinner va a caccia della sua seconda finale consecutiva affrontando Casper Ruud. Nel pomeriggio apre il programma Zverev-Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato di grande tennis alla Inalpi Arena di Torino e su Sky Sport e in streaming su NOW . E' il giorno delle semifinali alle Atp Finals. Occhi puntati naturalmente su Jannik Sinner, che alle 20.30 affronta Casper Ruud per cercare la seconda finale consecutiva nel torneo dei maestri dopo quella conquistata lo scorso anno. Il nome del primo finalista uscirà dalla sfida delle 14.30 tra il tedesco Sascha Zverev, n°2 del mondo e lo statunitense Taylor Fritz . Fari accesi anche sul torneo di doppio, con il programma che verrà aperto da Krawietz/Puetz -Purcell/Thompson, mentre alle 18 Heliovaara/Patten affronteranno Arevalo/Pavic.

Come seguire le Atp Finals su Sky

Fino a domenica 17 novembre ogni giorno ben 12 ore live, dalla 11 del mattino a notte inoltrata, per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le Atp Finals 2024 prima e dopo ogni match con studi di presentazione a approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite