Dopo Federer e Djokovic, anche Rafa Nadal sbriga senza problemi la pratica del 3° turno e si qualifica per gli ottavi degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 2 del mondo e del seeding, ha battuto il coreano Hyeon Chung, passato attraverso le qualificazioni e tornato protagonista dopo un lungo stop per infortunio, con i parziali di 6-3, 6-4, 6-2. Partita dominata da Rafa, che ha perso appena 4 punti con la prima di servizio, nonostante una percentuale non ottimale (50%). Chung, già semifinalista di uno Slam agli Australian Open 2018 dove riuscì a prendersi lo scalpo di Djokovic e Zverev, è parso molto falloso (37 errori non forzati) e mai pericoloso, come dimostrano le zero palle break avute. Dopo la passeggiata con Millman al debutto e il non match con Kokkinakis a causa del ritiro dell'australiano, per Rafa un altro incontro agevole, risolto con 4 break e poca fatica. Nadal accede agli ottavi di uno Slam per la 36^ volta in carriera: affronterà il vincente del match tra lo statunitense John Isner e il croato Marin Cilic.