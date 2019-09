Roger Federer si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 3 Atp e vincitore di cinque edizioni di fila nella Grande Mela (2004-2008), ha battuto il belga David Goffin, 15^ testa di serie, con i parziali di 6-2, 6-2, 6-0 in 79' di gioco, al termine di una partita praticamente perfetta. Il Maestro è partito ancora una volta con le marce basse, come già accduto nei primi due match, perdendo il secondo turno di battuta. Questa volta, però, Roger ha alzato subito il livello, vincendo 5 giochi di fila e portando a casa il set 6-2 in meno di mezz'ora, in pieno stile Federer. Sull'Arthur Ashe Stadium, lo svizzero si distrae dopo aver piazzato un altro break in apertura di 2° set, ma rimette immediatamente la freccia per chiudere con 3 giochi di fila (e due break) per un altro 6-2. Anche nel 3° parziale non c'è storia: l'elvetico strappa tre volte la battuta a un Goffin irriconoscibile rispetto agli ultimi mesi (finalista ad Halle e Cincinnati) e va in carrozza a vincere con un netto 6-0, un risultato che gli regala i quarti in uno Slam per la 56^ volta, la 13^ a New York (eguagliato Andre Agassi). Impietose le statistiche, con Federer che ha messo in campo il 68% di prime, con ben 19 punti a rete e più del quadruplo dei vincenti del rivale (34 a 8). Dopo i soli 5 giochi lasciati a Evans al 3° turno, un'altra prova più che convincente per Roger, sempre più deciso a interrompere il digiuno di vittorie nella Grande Mela, che dura da ormai 11 anni. Scongiurata la maledizione ottavi, dopo il ko di dodici mesi fa per mano di John Millman, Federer se la vedrà ai quarti di finale contro il redivivo Grigor Dimitrov (78 Atp), contro cui ha vinto tutti e 7 i precedenti.