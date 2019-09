Daniil Medvedev e Rafa Nadal giocheranno la finale degli US Open domenica sera alle 22.00 italiane (+6 ore di fuso orario rispetto a New York). La sfida tra il russo (testa di serie n°5) e lo spagnolo (n°2) andrà in scena all'Arthur Ashe Stadium.

I numeri della finale

Sulla carta il grande favorito è Nadal che cerca il 19° Slam e il 4°successo agli US Open (dopo le vittorie nel 2010 e nel 2013 contro Novak Djokovic e nel 2017 contro il sudafricano Kevin Anderson). Lo spagnolo ha sconfitto Matteo Berrettini in semifinale e finora ha perso solo un set (contro il croato Marin Cilic agli ottavi). Per Medvedev invece si tratta della prima finale agli US Open: il russo potrebbe diventare il campione più giovane a Flushing Meadows dai tempi di Del Potro nel 2009 (l'argentino batté Roger Federer 3-2). In questo torneo Medvedev ha perso un set in quattro occasioni su sei: il russo ha vinto 3-0 contro il bulgaro Grigor Dimitrov in semifinale e all'esordio contro l'indiano Prajnesh Gunneswaran. Medvedev ha conquistato il pass per la sua settima finale stagionale: un mese fa Nadal lo ha battuto 2-0. nella finale nell'Atp di Montreal.

Medvedev-Nadal, dove vedere la finale

Domenica 8 settembre 2019 alle 22 il match di finale del tabellone maschile degli US Open 2019, Medvedev-Nadal, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Medvedev-Nadal sarà disponibile in Live-Streaming anche su SkyGo, disponibile dunque su smart tv e su tutti i device mobile. Sul sito skysport.it e sull'app di Sky Sport si potrà seguire il risultato in tempo reale della partita.

Il programma della finale

[5] Daniil Medvedev vs [2] Rafael Nadal oggi alle 22 (diretta Eurosport 1)