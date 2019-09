Fabio Fognini riparte in questo finale di stagione con la Laver Cup, terza edizione della manifestazione che vede di fronte sei tennisti europei e sei del resto del mondo. Si tratta di un'esibizione in stile Ryder Cup, ideata e pensata da Roger Federer, che ha chiamato ancora una volta al suo capezzale il meglio del tennis mondiale riunito per tre giorni al PalaExpo di Ginevra. Tra i prescelti c'è anche Fabio Fognini, attualmente numero 11 del mondo e 13 della Race to London, a caccia di un posto nella Top 10 e di uno alle ATP Finals. Dopo una seconda parte di stagione piuttosto tribolata, in cui il cronico dolore al piede ne ha condizionato le prestazioni, il tennista di Arma di Taggia è pronto a riprendersi la scena su un palcoscenico d'onore, indossando la maglia blu dell'Europa insieme a Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, capitanati da Björn Borg. La sfida è al Resto del Mondo di John e Patrick McEnroe, che guidano un team formato da John Isner, Milos Raonic, Taylor Fritz, Jack Sock, Nick Kyrgios e Denis Shapovalov. Nelle due precedenti edizioni, disputate a Praga e Chicago, l'ha sempre spuntata il team del Vecchio Continente.

Il regolamento

Ogni giocatore giocherà un match di singolare nelle prime due giornate. Nessun giocatore potrà giocare più di due singolari nell’arco dei tre giorni. Almeno quattro dei sei giocatori dovranno giocare in doppio. La prima squadra che arriverà a 13 punti, vincerà la Laver Cup. In caso di parità dopo i 12 incontri, si giocherà un doppio decisivo della durata di un set. Qualsiasi coppia potrà giocarlo. Ogni match vinto varrà un punto venerdì, due punti sabato e tre punti domenica. Giovedì i capitani Bjorn Borg e John McEnroe comunicheranno al referee le loro selezioni per la prima giornata. La formazione per la giornata di sabato sarà annunciata un’ora dopo la conclusione degli incontri di venerdì, quella di domenica un’ora dopo la conclusione del programma di sabato.