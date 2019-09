Esordio con il botto per Andreas Seppi agli "Huajin Securities Championships”, nuovissimo torneo ATP 250 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, in Cina. Il 35enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale e a digiuno di vittorie sul circuito da quasi 3 mesi, si è imposto per 7-6(5), 6-1, in un’ora e 5 minuti di gioco, sull’australiano Nick Kyrgios, numero 27 Atp e sesto favorito del seeding, reduce dall'esperienza in Laver Cup. Andreas ha avuto il merito di rimanere sempre aggrappato alla partita anche quando l’avversario sembrava dettare legge. Sul 5-3 40-15, infatti, si è spenta improvvisamente la luce di Kyrgios, con l’azzurro capace di annullare tre set point e piazzare il contro-break, completando il recupero e il riaggancio sul 5-5 con due ace consecutivi. Si è andati al tie-break, dove Seppi ha dominato. La seconda frazione non ha avuto storia, con il giocatore di Canberra che è uscito dal match (perdendo altre due volte il servizio, l'ultima con tre errori di diritto e un doppio fallo), consegnando un 2° turno abbordabile a Seppi, che troverà di fronte il cinese Zhizhen Zhang, numero 224 della classifica mondiale, in gara con una wild card.

Martedì il primo successo in singolare di Murray

Tra i protagonisti più attesi a Zhuhai c’è anche Andy Murray: lo scozzese, numero 413 Atp, in gara con il ranking protetto, ha superato martedì per 6-3, 6-7(6), 6-1 lo statunitense Tennys Sandgren, numero 69 Atp, centrando il primo successo in singolare nel circuito maggiore dopo l'operazione all'anca a gennaio e il conseguente lungo stop.