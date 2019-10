Novak Djokovic passeggia e si qualifica per la semifinale del Japan Open, torneo ATP 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo (diretta esclusiva Sky Sport). Il numero uno del mondo ha definitivamente superato il problema alla spalla che lo aveva costretto al ritiro agli ultimi US Open: la dimostrazione è la prova di forza con cui ha battuto il francese Lucas Pouille, quinta testa di serie del seeding. 6-1, 6-2 i parziali per il serbo, che si è sbarazzato dell'avversario in appena 50' di gioco. Aiutato anche da un Pouille poco propositivo e molto impreciso (48% di punti con la prima, il 23% con la seconda), Nole ha dominato al servizio, perdendo appena 9 punti in un tutto il match nei propri turni di battuta. Djokovic firma così, senza quasi sudare, il 44° successo in 52 partite stagionali e attende ora in semifinale il vincente del match tra il belga David Goffin (3 del seeding) e il coreano Hyeon Chung.